حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة بمراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية ومحيط المدارس والمناطق الحيوية والميادين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، حررت الوحدة المحلية لمركز مغاغة 30 محضرا متنوعا خلال حملة مكبرة على شوارع الجمهورية - السلام - طه حسين لرفع الإشغالات وتنوعت المحاضر بين إزالة إدارية - إشغال طريق - نظافة - بائع متجول وذلك لتيسير حركة السير أمام المواطنين.



كما تمكنت الوحدات المحلية لمركزي ديرمواس والمنيا، من تحرير 17 محضرا خلال حملات لرفع الإشغالات بالتعاون مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق ، منها 8 محاضر بمحيط شوارع الجيش - صلاح سالم - الحرية والمنطقة المحيطة بمجمع المدارس غرب مدينة ديرمواس،و9 محاضر إشغال طريق بتقاطع كوبري أبو شناف وموقف سيارات قرية طوة بالوحدة المحلية بطوخ الخيل وشوارع حي شمال مدينة المنيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة بالتنسيق مع قسم الإعلانات وقسم الكهرباء والإنارة العامة والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 40 إعلانا عشوائيا دون ترخيص من قبل الجهات المعنية ، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، وتواصل سيارة إصدار تراخيص إعلانات الطرق عملها للتيسير على أصحاب المحلات العامة والتجارية لسرعة إنهاء تراخيص الإعلانات وواجهات المحلات وغيرها، حيث تم ترخيص 50 إعلانا.

