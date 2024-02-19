وزير الشباب والرياضة: مبادرة الأهلي والزمالك تصب في صالح الكرة المصرية

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الشكر والتقدير والامتنان؛ لمجلسي إدارة الأهلي والزمالك علي هذه المبادرة الوطنية، بهدف خلق أجواء رياضية تنافسية شريفة، مع وجود كل الاحترام والتقدير لكلا الجانبين.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلي نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وحضور كامل مجلسي الإدارة؛ ينم عن عهد جديد للرياضة المصرية، ويصب في الصالح العام بما يخدم منتخبنا الوطني في المقام الأول.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأجواء الإيجابية التي شهدتها زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي إلي نادي الزمالك، وتجسيدًا وتاكيدًا علي المضي قدمًا في ذلك في المراحل القادمة من عمر علاقة الناديين.