130 ألف طن|طلعت عبدالقوي: مصر دعمت الشعب الفلسطيني بكافة المساعدات الإنسانية..فيديو

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه منذ الغزو الإسرائيلي الغاشم على أراضي غزة يوم 8 أكتوبر، و الموقف الرسمي للدولة المصرية ثابت ، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى عدداً من المبادئ و القرارات المستقرة.

وأضاف طلعت عبد القوي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن أول توجه أخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 8 أكتوبر، هو رفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، لأن هذا يعني انتهاء القضية الفلسطينية.



وأشار طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى، أن مصر قامت بدعم الشعب الفلسطيني بكافة المساعدات الإنسانية، و التي وصلت إلى 130 ألف طن.