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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قمر صناعي يصطدم بكوكب الأرض.. قريبا

قمر صناعي
قمر صناعي

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن احتمالية اصطدام قمر صناعي أوروبي شارد في الفضاء بكوكب الأرض حسبما أعلن مركز الفلك الدولي.

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وأوضح التقرير أن مركز الفلك الدولي أكد أن القمر أوروبي من المتوقع أن يصطدم بالأرض الأربعاء 21 فبراير.

وتابع التقرير أن القمر أطلق 1995 واستخدم لأغراض الاستشعار عن بعد وخرج من الخدمة في 2011 حيث انتهى عمره الافتراضي ويسبح في الفضاء منذ ذلك الحين .

 

وأكمل التقرير أن  وكالة الفضاء الأوروبية قامت بإجراء 66 عملية إعادة توجيه كي لا يصطدم بأقمار صناعية أخرى.

وتابع التقرير أن مركز الفلك الدولي أضاف أنه لا يمكن تحديد مكان وموعد سقوطه، حيث يبلغ وزنه 2300 كيلو جرام وطوله 12 مترا وعرضه 12 مترا .

وأكمل التقرير أن تقارير أوضحت أن القمر الصناعي لا يسقط كقطعة واحدة عند دخوله المجال الجوي للأرض ولكن الحرارة الشديدي تعمل على تفكيك القمر وحرق أجزاء كبيرة منه .

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