وزير المالية الإسرائيلي يحث على الانسحاب من اتفاقيات أوسلو

أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رداً على الإجراءات المحتملة فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، دعوة للانسحاب من اتفاقيات أوسلو، وفقا لتقرير من صحيفة دير شبيجل نقلته "هآرتس"، لتسليط الضوء على موقف الوزير، والذي تم التعبير عنه خلال اجتماع لحزب الصهيونية الدينية.

وشدد سموتريتش على ضرورة الرد الحاسم، مطالبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإدلاء ببيان واضح فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي.

وذكر أن أي خطوات أحادية يتم اتخاذها ضد إسرائيل يجب أن تقابل بإجراءات مماثلة من جانب إسرائيل نفسها. ويشمل ذلك إلغاء اتفاقات أوسلو، والوقف الفوري لجميع الأموال المحولة إلى السلطة الفلسطينية، وحل السلطة المذكورة.

تؤكد التصريحات التي أدلى بها سموتريتش التوترات المتصاعدة المحيطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتعقيدات الكامنة في عملية السلام. ولطالما اعتُبرت اتفاقيات أوسلو، الموقعة في التسعينيات، بمثابة إطار للمفاوضات بين الطرفين.

ومع ذلك، فإن احتمال الإعلان أحادي الجانب عن الدولة الفلسطينية قد أثار دعوات لإعادة تقييم النهج الإسرائيلي. تعكس تصريحات سموتريتش مشاعر متزايدة داخل بعض الدوائر السياسية في إسرائيل، تدعو إلى اتخاذ إجراءات حازمة ردًا على التهديدات المتصورة لأمن البلاد وسيادتها.