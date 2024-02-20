سلسلة مكاسب "بتكوين" تنبئ بتسجيلها رقما قياسيا جديدا

قبل عام مضى، كانت سوق العملات المشفرة في حالة ركود، وكانت فكرة أن "بتكوين" قد تعاود اختبار مستوى قياسي يقارب 69 ألف دولار مثار سخرية. وبعد مرور 12 شهراً، تشير بعض الدراسات إلى حدوث ذلك الاحتمال.

وبحسب بلومبرج الشرق، فأن التحليل الفني الذي يقارن أكبر ارتفاع للعملة الرقمية حالياً، وهو 52000 دولار، مع الارتفاعات السابقة ينبئ بتوقع المزيد من المكاسب في الأسابيع المقبلة. فيما يلي بعض هذه الدراسات- مع التحذير من أن الماضي ليس دائماً دليلاً موثوقاً للمستقبل، خاصة بالنسبة للأصول الناشئة والنشطة مثل "بتكوين".

مكاسب أسبوعية

تضاعف سعر "بتكوين" ثلاث مرات منذ بداية 2023 وسط تفاؤل بشأن الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية المخصصة لهذه العملة بالإضافة إلى انخفاض وشيك في نمو المعروض من الرمز المميز فيما يُعرف باسم "التنصيف". يتضمن الارتفاع زيادات متتالية لأربعة أسابيع حتى 18 فبراير.

في السنوات الخمس الماضية، ارتفعت العملة المشفرة الأصلية بمتوسط 49% على مدى الأشهر الثلاثة بعد سلسلة مكاسب لأربعة أسابيع، وفق بيانات "بلومبرغ"، وهذا من شأنه أن يقفز بـ"بتكوين" إلى 78000 دولار.

قال ريتشارد غالفين، مؤسس شركة "دي إيه سي إم" الاستثمارية التي تركز على العملات المشفرة: "لا يزال وضع السوق لـ"بتكوين" قوياً للغاية".

طريق وعر

تفترض دراسات ما تُعرف بـ"موجات إليوت" أن الأسواق عرضة لتكرار أنماط الموجات. ويشير تطبيق هذه التقنية على "بتكوين" إلى التراجع نحو مستوى 40000 دولار قبل التقدم إلى نحو 70000. ويُقارن ذلك بذروة "بتكوين" على الإطلاق عند 68992 دولاراً في نوفمبر 2021، عندما كان العالم يعج بالتحفيز.

سوق المشتقات

يستخدم المضاربون عقود الخيارات في مجموعة متنوعة من أساليب التداول. تُظهر البيانات الواردة من "ديريبيت"، أكبر بورصة لخيارات العملات المشفرة، أن فروق أسعار شراء "بتكوين" وبيعها من بين الاستراتيجيات الأكثر شيوعاً حالياً. يشير هذا إلى أن المستثمرين يرون إمكان تحقيقها المزيد من المكاسب، ولكن ليس بالضرورة زيادات كبيرة. يتضمن ذلك شراء عقد خيار ممول جزئياً عن طريق بيع عقد في نفس الاستحقاق في الوقت نفسه بسعر أعلى، ومن هنا يأتي هامش الربح.

قالت كارولين مورون، المؤسس المشارك لشركة "أوربت ماركتس" مزود السيولة للمشتقات المالية للأصول الرقمية، إن سوق الخيارات تتوقع حالياً احتمال تحقيق أعلى مستوى جديد على الإطلاق قبل التنصيف عند 20 إلى 25%، وهو تقدير يبدو عادلاً تقريباً بالنسبة لنا.

لم تتغير "بتكوين" كثيراً عند 52145 دولاراً اعتباراً من الساعة 9:07 صباحاً في لندن اليوم الإثنين، بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من عامين. من بين العملات الأصغر حجماً، برزت "وورلدكوين، وهي نتاج مشروع شارك في تأسيسه سام ألتمان من "أوبن إيه آي"، إذ ارتفعت 40% خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب رقام "كوين جيكو"