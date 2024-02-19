برلماني عن تعديلات أحكام قانون المالية: مبهم ويحتاج توضيحا

كشف النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تعديلات بعض أحكام قانون المالية "المالية العامة والموحدة، مشيرا إلى أن تم إحالته إلى مجلس النواب للمناقشة.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير ، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن بيان وزارة المالية بشأن الميزانية العامة للدولة يحتاج إلى توضيح، متابعا أنه يوجد في مصر ٥٩ هيئة اقتصادية.

وتابع النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا الأمر مبهم، ويوضح كل شيء بعد أن تأتي التعديلات لمجلس النواب.