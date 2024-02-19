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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني عن تعديلات أحكام قانون المالية: مبهم ويحتاج توضيحا

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تعديلات بعض أحكام قانون المالية "المالية العامة والموحدة، مشيرا إلى أن تم إحالته إلى مجلس النواب للمناقشة.

 

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير ، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن بيان وزارة المالية بشأن الميزانية العامة للدولة يحتاج إلى توضيح، متابعا أنه يوجد في مصر ٥٩ هيئة اقتصادية.

 

وتابع النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا الأمر مبهم، ويوضح كل شيء بعد أن تأتي التعديلات لمجلس النواب.

الموازنة بمجلس النواب الخطة والموازنة أمين سر لجنة الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة الميزانية العامة للدولة النائب عبدالمنعم إمام

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