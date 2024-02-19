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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية 2024 بالرياض

محمد بن عبدالله الجدعان
محمد بن عبدالله الجدعان

انطلقت اليوم الإثنين، النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية 2024، تحت شعار "تمكين النمو"، الذي تنظمه مجموعة تداول السعودية، ويستمر على مدى يومين في مدينة الرياض، برعاية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أكد الجدعان خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين"، أن المملكة تحرص على المشاركة في المنتديات العالمية متعددة الأطراف، مثل مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز الاقتصاد العالمي.


وأشار إلى أنه يتعين على الدول تنفيذ الإصلاحات والتحول , من خلال إشراك القطاع الخاص والمواهب الشابة،  لتكون أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية.

وأوضح أن المملكة تتمتع باقتصاد قوي تجاوز العديد من الصدمات الاقتصادية؛ وتصنيفات ائتمانية عند A+ مع نظرة مستقبلية إما مستقرة أو إيجابية، كما تعمل بتنسيق حكومي واضح مع القطاع الخاص والمستثمرين وأصحاب المصلحة.

يذكر أن نسخة هذا العام من الملتقى تجمع نخبة من أهم الشخصيات في القطاع المالي وصناع القرار من حول العالم , بهدف تعزيز التعاون والمشاركة في حوارات بناءة , تسهم في تعزيز تقدم قطاع الأسواق المالية.

كما يسلط الملتقى الضوء على العديد من الموضوعات مثل تطور السوق، وإستراتيجيات الاستثمار، والتطورات التنظيمية، مما يعكس التزام المملكة بالتنويع الاقتصادي ودورها الإستراتيجي في تشكيل مستقبل التمويل.

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