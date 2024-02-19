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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رغم الأزمات الاقتصادية.. حزب الحرية: مصر تسير نحو التنمية المستدامة

صدى البلد

ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري الأمين العام وعضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة : تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).

وأوضح مهنى، أن مجال الطاقة هو المجال الحيوي الذي يجب أن نهتم به جميعا فهو محور حياتنا واستخدام البدائل والسعي لتطويرها خطوات أصبحت في منتهى الأهمية، مؤكدا أن مصر اتخذت خطوات فعلية بهذا الصدد وهذا ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم بأن الدولة المصرية استطاعت خلال 7 سنوات ماضية زيادة عدد الوحدات السكنية التي تستخدم الغاز الطبيعي "الطهي النظيف" إلى 15 مليون وحدة.

وتابع، أن مصر تسير نحو التنمية المستدامة بالرغم من ارتفاع التكلفة، خاصة وأن البنية  التحتية كانت تحتاج الكثير من التطوير ونحن نرى الان التطوير على أرض الواقع وبجميع المحافظات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عن  تأثير الأوضاع فى قطاع غزة على الدولة المصرية وتأثر الممر الملاحي وإهدار دخل يقرب من  10 مليارات دولار سنويا، تراجعا بنسبة 40 – 50 %، أمر بالغ الأهمية وشديد الخطورة، وهو ما نوه عنه الرئيس قبل أن يحدث، فالحرب تؤثر على الجميع وستتسع دائرة الصراع، ولذلك يجب وقف الحرب واللجوء إلى حل دائم لاستقرار المنطقة.

حزب الحرية المصرى أحمد مهني السيسي

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