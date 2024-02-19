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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الثقافة: الترتيب لتنظيم برنامج وفعاليات فنية بين مصر والسعودية

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

كشفت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفاصيل التعاون بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه السعودية لتنظيم حفلات موسيقية غنائية في البلدين، وحفلات ليالي سعودية مصرية.

 

تمت في 48 ساعة.. وزارة الثقافة تكشف كواليس حفل ليالي سعودية مصرية

لبنى عسل: حفلات الليالي المصرية السعودية بالتعاون بين هيئة الترفيه ووزارة الثقافة

وقالت نيفين الكيلاني في بمداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  القوة الناعمة تلعب دورا في تقريب وجهات النظر بين الشعوب ".

 

 وأضافت نيفين الكيلاني :" هناك علاقات راسخة بين الشعب المصري والسعودي منذ سنوات طويلة ولدينا مستقبل مشترك ".

 

 وتابعت نيفين الكيلاني :" هناك شراكة مستدامة بين مصر والسعودية في كافة المجالات ".

 

وأكملت نيفين الكيلاني :"  نحن بصدد الترتيب لتنظيم برنامج بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه لمجموعة من الفعاليات الفنية بين مصر والسعودية ".

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