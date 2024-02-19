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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول الحاصلين عليها بأفريقيا والشرق الأوسط.. شهادة دولية فريدة للمتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

حصل مشروع المتحف المصري الكبير على الشهادة الدولية EDGE Advance إيدچ المتطورة للمباني الخضراء والمعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية أحد مؤسسات مجموعة البنك الدولي، كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأعرب اللواء مهندس عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، عن سعادته بمنح المتحف هذه الشهادة التي تعد أحد أهم الشهادات الدولية لتصنيف المباني الخضراء، والتي هي جزء من مشروع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المباني الخضراء والذي تم إعداده بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتعزيز منظومة المباني الخضراء في مصر.

وأشار إلى أن المتحف خضع  لعملية تقييم شاملة للمعايير المحددة في مجالات ترشيد الطاقة والمياه ونسبة الانبعاثات الكربونية من المواد المستخدمة في البناء.

وأضاف أن عملية التقييم  تضمنت المراجعة الميدانية لكافة بنود الشهادة حيث استعرض المتحف الطرق العديدة التي يستخدمها لترشيد الطاقة والتي تتواكب مع توجه الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 في استخدام الطاقة النظيفة، وتركيب الخلايا الشمسية بالإضافة لأنظمة الإضاءة والتهوية الطبيعية التي تتيح للزائرين معدل درجات حرارة أقل من الخارج في فصل الصيف ودرجات حرارة معتدلة في الشتاء.

وأوضح أن منح هذه الشهادة يتطلب تحقيق 20% من الحد الأدنى من المعايير الخضراء، مؤكداً أن المتحف المصري الكبير حقق نسب أداء قياسية حيث حصل علي نسبة ترشيد  62% في مجال الطاقة ونسبة ترشيد 34% في مجال استهلاك المياه كما حصل علي نسبة ترشيد 59% لنسبة الانبعاثات الكربونية لمواد البناء.

وأضاف المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير أن النسب التي حققها المتحف تعد خير دليل على الجهود المبذولة في سبيل الوصول بالمتحف ليصبح متحفا عالميا صديقا للبيئة وفقا لمعايير البناء الأخضر الدولية.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير حصل علي 8 شهادات أيزو في مجال الطاقة والصحة والسلامة المهنية والبيئة والجودة، كما حصل علي جائزة أفضل مشروع في مجال البناء الأخضر Green Building Award، وذلك خلال منتدي "البيئة والتنمية: الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ لتغيير المناخCOP27" والذي نظمه المجلس العربي للمياه بالقاهرة بمشاركة 12 دولة عربية وأجنبية.

كما حصل علي الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة وفقا لنظام الهرم الأخضر المصري من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

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المتحف المصري الكبير Green Building COP27 الشهادة الدولية القومي لبحوث الإسكان المتحف المصري الكبي

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