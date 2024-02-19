حزب المصريين: لغة الأرقام في مجال الطاقة شاهد عيان على إنجازات الرئيس

ثمن الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024»، موضحًا أن لغة الأرقام في مجال الطاقة شاهدة على حجم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي، خاصة أن هناك طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، لافتًا إلى أن كلمة القيادة السياسية اتسمت بالوضوح والشفافية حول حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمحيط الإقليمي والإفريقي.

وقال ”مهدي“ خلال بيان اليوم الإثنين، إن تنظيم مصر للمعرض والمؤتمر الدولي للطاقة «إيجبس 2024» يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على مواكبة أحدث التطورات في مجال الطاقة، ويعزز التعاون مع الدول العربية والأفريقية في هذا المجال، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد على أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المُتجددة كحل مستدام لأزمة الطاقة بالإضافة إلى أنه كشف للمجتمع الدولي احتياجات دول أفريقيا من أجل تعزيز نموها.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن الرئيس السيسي تحدث خلال المؤتمر بصوت جميع دول القارة، حيث استعرض أبرز التحديات التي تواجه القارة السمراء والمطلوب من المجتمع الدولي كي تتخطى القارة تلك التحديات، فضلًا عن تحديده للمطلوب من المجتمع الدولي من خلال مطالبته تمويل المشروعات في القارة السمراء والاعتماد على التمويل منخفض التكلفة.

وأكد الدكتور خالد مهدي أن الرئيس السيسي تطرق إلى الحديث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة ورفح والأوضاع في ليبيا والسودان، وكيف أثر على قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم، وانخفاض إيراداته، كما كشف كيف تأثرت مصر من أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن مصر تسعى لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 42% بحلول عام 2035.

واختتم: رعاية الرئيس السيسي وحرصه الدؤوب على حضور الافتتاح السنوي للمؤتمر الدولي للطاقة رسالة إيجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة، فضلًا عن التأكيد على أهميته وفتح آفاق جديدة في المشروعات القادمة بالمنطقة واستكشاف المبادرات الجماعية الخاصة بتنمية الطاقة في مصر وإفريقيا والبحر المتوسط وتسريع الالتزامات الخاصة بهذا الصدد.