الإسكندرية .. قافلة طبية توعوية لخدمة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا

نظمت مديرية الصحة بالاسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وشركة مياه الشرب، قافلة لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي قرية أبيس ٨/٢ بنطاق حي وسط الاسكندرية.

أشار حي وسط الاسكندرية، في بيان، إلى أن القافلة قامت بتوقيع الكشف على 306 مواطنين في تخصصات "الباطنة والأطفال وصحة المرأة والأمراض المزمنة"، وصرف العلاج بالمجان للحالات المستحقة.

تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات حول التغذية السليمة للأسرة والحفاظ على صحة الأم والتعريف بالمبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة"، وتوضيح رأي الدين في تنظيم الأسرة والزواج المبكر والصحة الانجابية طرق ترشيد المياه.

تأتي القافلة في إطار تحقيق الهدف التنموي للمناطق الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات والرعاية للمواطنين.