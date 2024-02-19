تطور خطير فعله الاحتلال.. الكشف عن تعرض فتيات فلسطينيات للإعدام

أكد خبراء أمميون، شعورهم بالصدمة، من التقارير الموثقة عن الانتهاكات الفظيعة بحق السيدات الفلسطينيات من قبل قوات الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وأبدى الخبراء انزعاجهم الكبير من تقارير موثوقة عن انتهاكات صارخة تتعرض لها النساء والفتيات في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وكشف الخبراء الأمميون، أنه بحوزتهم تقارير تفيد بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات للإعدام تعسفيا في غزة، مع أفراد أسرهن، بمن في ذلك أطفالهن.

وقال الخبراء: "نشعر بالصدمة إزاء تقارير عن الاستهداف المتعمد لنساء وأطفال فلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها".

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية البلجيكية، أن 26 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، تطالب إسرائيل بعدم القيام بعمل عسكري في رفح.