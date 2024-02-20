كرنفال.. محمد الحلو: سعيد بالليالي السعودية المصرية لهذا السبب

علق المطرب محمد الحلو، على التعاون بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه السعودية لتنظيم حفلات موسيقية غنائية في البلدين، وحفلات ليالي سعودية مصرية.

وقال محمد الحلو في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :"تلقيت دعوة من المستشار تركي آل الشبخ لحضور أولى حفلات ليالي سعودية مصرية".

وأضاف محمد الحلو :" الليالي السعودية المصرية تعتبر كرنفال بكل ما تحمله الكلمة من معنى ".

وتابع محمد الحلو :" قمت بإحياء حفلتين في جدة الفترة الماضية والجمهور السعودي محب للفن المصري بشكل كبير ".

واكمل محمد الحلو :" الليالي السعودية المصرية رسالة في غاية الأهمية وتدل على عمق العلاقات المصرية السعودية ".