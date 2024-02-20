مصرع طالبة سقطت من الدور الرابع بالدقهلية

لقيت طالبة بكلية حاسبات ومعلومات مصرعها إثر سقوطها من علو وتم نقلها إلى مستشفى شربين بمحافظة الدقهلية .



تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز شربين يفيد بورود بلاغاً من عدد من المواطنين بسقوط فتاة من الدور الرابع من منزل مكون من خمسة أدوار بشارع الثانوية بنات بأرض غنيم بشربين.



انتقل إلى مكان الواقعة ضباط المباحث وسياره الاسعاف وتبين أن الفتاة تدعى انجي سامح عطية جاد ١٩ عاما طالبة بكلية حاسبات ومعلومات ، حيث سقطت من علو بالدور الرابع.



وبسؤال أسرتها اكدوا أنه اختل توازنها أثناء وقوفها في الشرفة بالطابق الرابع وأصيب بكسر في الجمجمة ولقيت مصرعها على الفور

وتم نقل الجثة الى مشرحه مستشفي شربين المركزي وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه وتولت النيابة التحقيق