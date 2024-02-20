مكافحة الفساد.. "حماة الوطن" يُكرم مدير الطب البيطري بسوهاج

كرم حزب حماة الوطن أمانة محافظة سوهاج، برئاسة الدكتور مختار همام، أمين الحزب بسوهاج، الدكتور أحمد حمدي، مدير إدارة الطب البيطري بالمحافظة؛ لما له من دور بارز وفعال طوال فترة توليه المنصب، وسرعة تحركه لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتلاعبين بأرواح المواطنين.

حماة الوطن

جاء ذلك على جانب فعاليات مؤتمر "دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد"، والذي أقيم من أجل التعريف بدور المجتمع المدني في البلاد ومدى أهمية منتسبيه، وتكريم منتسبي المجتمع المدني؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة من الاجل الحفاظ على الوطن وسلامة المواطنين.

واعرب الدكتور أحمد حمدي، عن سعادته بهذا التكريم؛ لما له من تعبيرات راقية وسامية من امانة حزب حماة الوطن بسوهاج، عن دوره في مكافحة الفساد داخل المجتمع المدني، مشيرًا إلى إعجابه بما تقوم به الامانة من دور بارز في سوهاج في الآونة الأخيرة.