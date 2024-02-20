7 مارس .. مسار إجبارى يحيى حفلًا بـ 6 أكتوبر

يستعد فريق مسار إجباري لإحياء حفل غنائي يوم 7 مارس المقبل بأحد المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد الفنان هاني الدقاق في تصريحات لـ «صدى البلد» أنه يحضر حاليًا لألبوم جديد من المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة.

وقال إن الفريق يعكف على اختيار أغاني الألبوم من وسط العديد من الأغاني الموجودة معهم، وأنه من المتوقع أن يكون ألبومًا كاملاً وليس ميني ألبوم ويطرح أغانيه سينجل.

وطرح فريق «مسار إجباري» عبر قناتهم الرسمية بموقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، الأغنية الخامسة لها من ألبوم "نص الحاجات"، وتحمل عنوان "آسف" وهى من كلمات الشاعر محمد البحيري، وغناء وألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية.. ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

يُذكر أن فرقة "مسار إجباري" طرحت أغنية آسف ختاماً لألبوم "نص الحاجات" والذي ضم 4 أغنيات سينجل قبل "آسف" وهي: " نص الحاجات، شكرًا، بقيت غريب، بكلمة".