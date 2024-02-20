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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: مبابي وقع لـ ريال مدريد 5 مواسم

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن توقيع لاعب فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي لريال مدريد عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"غلاف صحيفة ماركا الإسبانية اليوم تجمع جميع أغلفتها السابقة حول انتقال مبابي لريال مدريد وتكتب:

"وقع.. مبابي سيلعب لريال مدريد الـ 5 مواسم المقبلة". 👀


 

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان براتب يتراوح بين 15 و20 مليون يورو في الموسم.. مبابييوقع لـ"ريال مدريد".

 

وبعد 7 مواسم في صفوف نادي باريس سان جيرمان، يسعى كيليان مبابي قائد نادي العاصمة الفرنسية إلى خوضمغامرة جديدة في الملاعب الإسبانية، إذ انضم للنادي الباريسي في عام 2017 عندما كان في الثامنة عشرة من عمرهقادما من موناكا مقابل 180 مليون يورو ليكون ثاني أغلي لاعب في العالم بعد البرازيلي نيموار الذي انضم في الشهرنفسه إلى فريق العاصمة الفرنسية مقابل 222 ملايين يورو.

تقارير صحيفة إسبانية كشفت عن توقيع النجم الفرنسي مهاجم النادي الباريسي على عقود الانضمام لصفوف ريالمدريد الإسباني حتى عام 2029.

ذكرت التقارير، أن مبابي وقع بالفعل على عقد سيلزمه باللعب مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم بدءً من الموسم المقبل، مضيفًاأن المفاوضات بين النجم الفرنسي والنادي الملكي هذه المرة كانت بسيطة، ووفقا للتقارير، سيحصل كيليان على راتبٍصافٍ في الموسم يتراوح بين 15 و20 ملايين يورو مع ريال مدريد.

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