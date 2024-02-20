عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يشارك في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2024

أبو الغيط ووزيرة
أبو الغيط ووزيرة التضامن

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة والذي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط ألقى كلمة أشاد خلالها بهذه الاحتفالية التي تسعى لنشر مفاهيم الاستدامة والترويج لها عربياً واستعراض المبادرات الهادفة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث ستشهد الاحتفالية تكريم بعض الشخصيات والمنظمات العربية الفاعلة، وعلى رأسهم معالي السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، وذلك لاسهاماتها المشهودة في مسيرة  التنمية في جمهورية مصر العربية، بما في ذلك مبادرتها الأخيرة لوضع آلية ربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط تطرق إلى الظروف المؤسفة والمؤلمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني على يد القوة القائمة بالاحتلال، والتي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن حجم الدمار والخسائر المتعمدة ستظل آثارها قائمة لعقود قادمة، كما أكد أبو الغيط على رفضه للتهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح التي صارت الملجأ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني.

وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط أكد في كلمته على أهمية الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث قامت الجامعة العربية منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة في عام 2015 بإطلاق عدد من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمات العاملة فيها، وكان آخرها الرؤية العربية 2045 التي أعدتها الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع الاسكوا، والتي تهدف إلى تحقيق السلام والعدالة والتنمية؛ اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.

أجندة التنمية المستدامة أجندة التنمية المستدامة 2030 أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

وفاة والدة زوجة الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

ترشيحاتنا

قتـ.لة المسئول العسكري اليمني يمثلون الجريمة وسط حراسة مشددة

بقيادة إسماعيل هنية.. وفد من حماس يصل مصر لإجراء مباحثات حول العدوان الإسرائيلي على غزة

ممثل جنوب أفريقيا: لا بد أن يُحاسب المسئولون عن الأحداث في غزة عالمياً

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

جنوب أفريقيا: إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري وإبادة للشعب الفلسطيني

60% من الإسرائيليين يؤيدون اندلاع احتجاجات ضد نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات لطهي أجنحة الدجاج

إسرائيلي طلب الحصول على جواز سفر بريطاني لرضيعته.. ففوجئ بصدمة من «الداخلية»

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ