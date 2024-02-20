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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجربة طوارئ جزئية للعاملين بمبنى القابضة للمطارات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم قطاع الأمن بالشركة ‏القابضة للمطارات، تجربة إخلاء جزئي لمبنى الشركة، وذلك في إطار التأكيد على الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي أحداث طارئة بالمقر الإداري للشركة القابضة ‏للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها، ومن أجل سلامة الأفراد والممتلكات، والتأكد من عمل ‏أجهزة الإنذار بشكل سليم، والتمرس على تنفيذ خطة الإخلاء عند الطوارئ.

وتأتي هذه التجربة ضمن سلسلة تجارب إخلاء للوصول ‏للجاهزية التامة من جانب العاملين والقائمين على تنفيذ خطة الإخلاء.‏

وتضمنت التجربة بدء العاملين في إخلاء المبنى فور سماع دوي الإنذار، وتحديد مسارات الإخلاء حسب ‏مخارج الطوارئ المحددة بالخطة، وكذلك تحديد أماكن التجمع عقب الخروج من المبنى، وعدم العودة ‏للمكاتب لحين السماح والتأكد من استقرار الموقف.‏

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