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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: إنشاء مصنع جديد للألومنيوم بالشراكة مع القطاع الخاص

مصنع جديد للألومنيوم
مصنع جديد للألومنيوم

كشف محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، عن اعتزام وزارته توقيع شراكة مع مستثمر أجنبي جديد  لإنشاء مصنع جديد للألومنيوم، بخلاف مصنع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، ولم يفصح الوزير عن اسم الدولة المنتظر أن يوقع أحد مستثمريه الشراكة مع مصر للألومنيوم

ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للمصنع الجديد 3 مليار دولار وبطاقة إنتاجية 600 الف طن والانتهاء من إنشاءه خلال عامين حسب تصريحات إعلامية لوزير قطاع الأعمال يوم الاثنين.

وفي ديسمبر الماضي، كانت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام نفت ما أثير حول شراكة مصرية إماراتية لإنشاء مصنع للألومنيوم بالعين السخنة، وقالت في إفصاح للبورصة إنها ليس لديها أى معلومات  حول تنفيذ مصنع للألومنيوم بالعين السخنة.

وارتفعت أرباح شركة مصر للألومنيوم، بنسبة 101%، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 ، بدعم نمو الإيرادات.

وحققت مصر للألومنيوم صافي ربح بلغ 3.43 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 1.7 مليار جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة مصر للألومنيوم خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 13.3 مليار جنيه، مقابل  8.35 مليار جنيه إيرادات في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

مؤشرات سنوية


مصر للألومنيوم، سجلت صافي ربح بلغ 3.69 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 22.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.48 مليار جنيه في العام المالي السابق له.


تأسيس الشركة

تأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1969، على ضفاف نهر النيل جنوب مصر، حين بدأت عملية إنشاء واحد من اهم المشروعات العملاقة حينها، وتم الإعلان عن مولد الصرح العملاق مصنع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، وذلك على بعد 100 كيلومتر شمالا من الأقصر.

وحسب الموقع الرسمي للشركة فأنه عند اختيار نجع حمادي كموقع لـ مصنع الألومنيوم أخذ في الاعتبار عدة عوامل، أهمها قرب الموقع من محطة محولات كهرباء السد العالي بنجع حمادي جهد 500 ك ف، والقرب من ميناء سفاجا لاستقبال الألومينا والفحم البترولي الأخضر، وأيضا وفرة الأيدي العاملة اللازمة لبدء اعداد الموقع والانشاءات المدنية والمعدنية تأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1969، على ضفاف نهر النيل جنوب مصر، حين بدأت عملية انشاء واحد من أهم المشروعات العملاقة حينها، وتم الإعلان عن مولد الصرح العملاق مصنع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، وذلك على بعد 100 كيلومتر شمالا من الأقصر.

أسهم الشركة

تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من اسهم الشركة في حين باقي الأسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين اخرين (بنوك وشركات تأمين وافراد) وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام

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