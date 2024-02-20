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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كامل الوزير لنظيره التنزاني: مستعدون للتعاون المشترك لتجديد شبكة الطرق في بلادكم

لقاء اليوم
لقاء اليوم

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع انوسنت باشونغوا وزير الأشغال التنزاني  لبحث التعاون المشترك حيث اكد وزير  النقل  على أهمية التعاون المشترك  في مجال المناطق الصناعية الموجودة على أرض تنزانيا و التي تطمح في زيادة عدد مصانعها او في مجال تطوير ميناء دار السلام او خط السكك الحديدية الحالي وكذلك  التعاون في انشاء ميناء جاف ومناطق لوجستية  في منطقة كوالا.


وناقش الجانبان  اهم طرق ربط المشروعات بعضها البعض وهي شبكة الطرق الداخلية في تنزانيا بالإضافة الى الطريق الرئيسي البري الذي يربط مصر بتنزانيا في إطار طريق القاهرة كيب تاون والذي يمر ب 10 دول افريقية بداية من أقصى شمال مصر بطول 1158 كم ومنها في جمهورية تنزانيا الإتحادية تقريبا بنفس المسافة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى قيام مصر حاليا بالعمل   حاليا على إنهاء أعمال التطوير لتسهيل حركة التنقل والتجارة بين كل الدول الافريقية.

مشيرا إلى أنه خلال  زيارته لمنطقة السويس الصناعية الجديدة حيث توجهت على جزء منه بالأراضي التنزانية حيث انه مطلوب استكماله لربط الجنوب والشمال بالأراضي التنزانية
مؤكدا  اننا في مصر قد قطعنا شوطا كبيرا في تطوير الطرق.

وأن وزارة  النقل المصرية على اتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الاشغال التنزانية في رفع كفاءة وتجديد شبكه الطرق الداخلية بتنزانيا على مراحل وخاصة الطرق التي تخدم المناطق الصناعية والمناطق  اللوجستية بالاضافة الى التعاون في تطوير القطاع التنزاني بطريق القاهرة كيب تاون

وكذلك فإن وزارة النقل على اتم الاستعداد ايضا للتعاون مع وزارة الاشغال التنزانيه في مجال التعليم والتدريب نظرا لان لدينا المعهد القومي للنقل والجامعات المصرية المختلفه والمتخصصه في مجال انشاء الطرق الرئيسية والطرق الداخلية وكذلك التدريب على استخدام المعدات الحديثه في انشاء وصيانة الطرق وكذلك في المجالات الاخرى التي تختص بها وزارة الاشغال التنزانيه مثل الكباري والمنشآت الحكومية في انشاء المباني الجديدة او صيانه المباني

وفي النهاية تقدم الوزير بالشكر على الاستقبال الحافل والاستضافة الكريمة كما اكد الوزير على دعوة الوزير الأشغال التنزاني ورؤساء الهيئات التابعة لزيارة جمهورية مصر العربية الاطلاع على كل ما هو جديد وكل ما تحتاجه تنزانيا موجود داخل مصر كما توجه الوزير بالشكر للحكومه التنزانية والشعب التنزاني الشقيق.

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