تونس: تقارب في وجهات النظر مع الصين بشأن القضية الفلسطينية

استقبل وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، صباح اليوم الثلاثاء، 20 فبراير 2024، بمقرّ الوزارة، وان لي، سفير الصين بتونس.



وأكد وزير الخارجية التونسي على تقارب وجهات النظر بين البلدين إزاء أهمّ القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدّمتها القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن الجانبين استعرضا تطور العلاقات الثنائية وخاصّة متابعة نتائج زيارة وزير الخارجية الصيني إلى تونس، من 14 إلى 16 يناير 2024، والتباحث حول الاستحقاقات المستقبلية الهامة بين البلدين على المستوى الثنائي ومتعدّد الأطراف.

وأشارت الخارجية التونسية إلى أن اللقاء مثل مناسبة توجّه خلالها عمار بالتهاني إلى الصين بمناسبة الاحتفال بالعام الصيني الجديد، مذكرا بأن سنة 2024 تتزامن مع إحياء الذكرى الستين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس والصين مشيدا، في هذا الإطار، بتميّز العلاقات التونسية الصينية والرغبة التي تحدو الجانبين في الارتقاء بها إلى مستوى أعلى.



ونوه وزير الخارجية التونسي إلى الزخم الجديد الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما منذ لقاء الرئيس قيس سعيد مع نظيره الصيني خلال شهر ديسمبر 2022، بالرياض، مؤكّدا على أهمية متابعة نتائج هذا اللقاء التاريخي. كما أعرب عن التقدير للدّعم المتواصل للحكومة الصينية للمجهود التنموي لبلادنا من خلال المساهمة في إنجاز مشاريع هامّة في مجالات واعدة وذات أولوية على غرار البنية التحتية والصحة والشباب والرياضة.



وأكّد الجانبان كذلك على أهمية الترفيع في نسق الزيارات رفيعة المستوى في الإتجاهين من أجل الحفاظ على هذا الزخم والعمل على مزيد تعزيز روابط الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والصين في شتى المجالات وتعميق التشاور بين مسؤولي البلدين.