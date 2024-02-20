الكويت وقطر تطالبان المجتمع الدولي بإيقاف عدوان الاحتلال ومنع التهجير القسري

أعربت الكويت وقطر، عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، حسبما أفادت قناة “إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

وشددت الكويت وقطر، على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الكويت وقطر المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكدتا على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها بفعالية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.

كما أكدتا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقا لمبدأ حل الدولتين.