إيران: تسليح الحوثيين محلى الصنع ووقف الحرب على غزة يحل الأزمة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن قدرات الحوثيين في مجال الأسلحة والتجهيزات محلية بالكامل.

وأضاف أن معظم دول المنطقة التي تنشط فيها ما أسماها "جبهة المقاومة" في إشارة إلى الفصائل المسلحة بسوريا والعراق وحزب الله في لبنان، وصلت إلى قدرات تكنولوجية وإنتاجية وصناعية عالية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن نقل المعرفة والخبرات العلمية لم يعد له حدود في العصر الحالي، معتبرا "اتهامات بعض الدول الغربية لبلاده، لاسيما أميركا وبريطانيا، تهدف إلى التقليل من قدرة وإمكانات جماعة الحوثي اليمنية، التي أفشلت إيصال الشحنات البحرية إلى إسرائيل، ويريدون بالتالي التغطية على هذا الفشل.

وأشار إلى أنه في حال أرادت كل من واشنطن ولندن حل قضية الهجمات البحرية وإعادة خطوط الشحن لعملها، عليهما المساعدة في وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.