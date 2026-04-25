تايوان تخشى من تقديم ترامب لتنازلات خلال قمته مع الرئيس الصيني

أعرب نائب وزير الخارجية التايواني فرانسوا وو عن قلقه من أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازلات لبكين حول مصير الجزيرة خلال قمته المنتظرة مع نظيره الصيني شي جين بينج، بحسب شبكة RT الروسية.

وأضاف فرانسوا وو، أمس الجمعة في مقابلة مع وكالة بلومبرج: "أكثر ما نخشاه هو وضع تايوان على قائمة المحادثات بين الرئيس شي جين بينج والرئيس ترامب.. نشعر بالقلق ونتمنى ألا يحدث ذلك".

ومن المقرر أن يزور ترامب بكين يومي 14 و15 مايو المقبل للقاء شي، وبحث مجموعة من الصفقات الهامة بين البلدين.

ومن المرجح أن يضغط شي على ترامب للموافقة على تغيير وضع الجزيرة وأن يعترض على استقلال تايوان، حيث يعد أي تأكيد لفظي لذلك أو تغيير رسمي في السياسة الأمريكية نصرا كبيرا لبكين.