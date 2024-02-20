جيش الاحتلال يعلن إصابة 46 عسكريا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 46 من ضباطه وجنوده في معارك قطاع غزة خلال، الـ24 ساعة الماضية.

وقالت كتائب سرايا القدس إنها استهدفت قوة صهيونية تحصنت بأحد المنازل في المعسكر الغربي بخان يونس قوامها 6 أفراد بقذيفة (TPG) وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

من جانبه أصدر حزب الله، اليوم الثلاثاء، بيانا كشف فيه عن قصفه محيط ثكنة راميم التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يصاوخ بركان.

وأوضح حزب الله في بيانه أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 20-02-2024 ‌‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان"، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.