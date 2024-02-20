فيتو أمريكي.. مجلس الأمن يرفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في غزة

صوت مجلس الأمن الدولي برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب استخدام واشنطن حق الفيتو، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: “أتفهم رغبة مجلس الأمن في التحرك بسرعة لكن ليس على حساب تحقيق سلام دائم بالمنطقة”.

وأضافت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن:" واشنطن مؤمنة بأن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لإقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى تهدئة في الوقت الحالي قد يؤثر على مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين".

وأكملت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن:" لابد من الدعوة إلى وقت إطلاق نار مؤقت في غزة لإطلاق سراح المحتجزين".