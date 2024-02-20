وزير التنمية الكندي: مصر تبذل مجهودات كبيرة لإيصال المساعدات إلى غزة

أشاد وزير التنمية الكندي، أحمد حسين، بمجهودات مصر في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك أثناء زيارة له معبر رفح البري.

وأكد أحمد حسين في تصريحات له على قناة “القاهرة الإخبارية”: "من الضروري إيجاد آليات جديدة تسهل وتسرع من دخول المساعدات لإنقاذ سكان غزة".

وقال أحمد حسين: "الهلال الأحمر المصري يبذل مجهودات كبيرة من أجل إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة".

وأكمل وزير التنمية الكندي: "رأيت هذه التحديات اللوجستية التي تتعلق بهذه الجهود، وكيف يعمل الهلال الأحمر المصري مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والتابعة أيضا لمنظمات دولية أخرى، كلهم يعملون بتنسيق مع الهلال الأحمر المصري يعملون مع الحكومة في سيناء من أجل تسهيل هذه العملية".

وواصل: «كوني هنا في العريش أعطاني الفرصة لكي أرى بنفسي العمليات اللوجستية ورأيت توزيع المساعدات والتحديات اللوجستية فيما يتعلق بدخول المساعدات والنقل إلى عدة أماكن، وهذا التقويض في عدد الشاحنات التي يمكنها أن تدخل، نحتاج لدخول المزيد من المساعدات والشاحنات وكنا نطالب بهذا قبل بداية هذا النزاع».