وفد كنيسة أسوان يدعم الأطفال مرضي السرطان فى الصعيد

زار وفد من كنيسة أسوان، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، لدعم الأطفال مرضي الأورام السرطانية فى الأقصر، الذين يتلقون العلاج المجانى في اقسام المستشفى.

حرص وفد كنيسة أسوان خلال زيارته لمستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان، على لقاء المرضي، والحديث مع ذويهم للتعرف على طبيعة العلاج المقدم لهم .

ورافقهم أحمد شوقى مسئول العلاقات العامة بالمستشفي، في جولة على عدد من أقسام مستشفى شفاء الاورمان ومنها أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والرعاية المركزة والعمليات، بجانب شرح مفصل للتطور الذى طرأ على المستشفى منذ افتتاحها واستقبال آلاف المرضي من أبناء الصعيد.

قدم وفد كنيسة أسوان، عدد من المسابقات وتوزيع الهدايا وإلالعاب والتقاط الصور التذكارية مع الاطفال المرضي وذويهم لتشجيعهم على مواصلة العلاج والامنيات بالشفاء لجميع المرضي.

ومن جانبه ابدى محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، سعادته بزيارة وفد كنيسة أسوان، لدعم الاطفال مرضي السرطان، مؤكدا على حرص كافة المؤسسات في محافظات جنوب الصعيد على مشاركة مستشفى شفاء الأورمان في مختلف الفعاليات لدعم المرضي والشد من ازرهم طوال رحلتهم العلاجية.

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