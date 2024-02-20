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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضوء أخضر .. أول تعليق صيني على الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة

أرشيفية
أرشيفية

علق مندوب الصين في مجلس الأمن الدولي على الفيتو الذي فرضته الولايات المتحدة على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال المندوب الصيني: إننا نشعر بخيبة أمل عميقة.. بالنظر إلى الوضع على الأرض، فإن هذا لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر للمذبحة في غزة".

ووفقا له، تتوقع الصين من إسرائيل التخلي عن فكرة عملية برية في رفح ووقف العقاب الجماعي ضد السكان في غزة.

وأسقطت الولايات المتحدة ، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار طرحته الجزائر يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت الولايات المتحدة بحق النقض و13 دولة صوّتت لصالح مشروع القرار وامتناع صوت واحد.

وأكدت ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن نلتزم بالعمل على الشيء الصحيح في الوقت الصحيح.

وأشارت إلى أنه أنه من شأن قبول مشروع القرار المطروح تقويض جهود تبادل المحتجزين.

وأضافت ليندا توماس جرينفيلد أنهم لا يسعون للتغطية على اجتياح عسكري وشيك لرفح مؤكدة أنه لا بد من حماية المدنيين.

وأكدت  أنه لديهم مشروع قرار آخر ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار يتماشى مع ما يرون.

وأشارت المندوبة الأمريكية أنه تم طرح هذا القرار في وقت ليس مناسبًا.

ولفتت إلى أن وقف إطلاق نار فوري من شأنه إطالة أمد الصراع ومدة أسر المحتجزين.

وقالت إنها تتفهم رغبة المجلس في التحرك بسرعة لكن ليس على حساب تحقيق سلام دائم.

وأضافت أنه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار يجب العمل على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

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