فرنسا تعرب عن خيبة أملها إزاء الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة

أعرب مندوب فرنسا في مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، عن خيبة أمله إزاء الفيتو الذي فرضته الولايات المتحدة ضد مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال إن "هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار. إن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق ويجب أن تتوقف العملية الإسرائيلية".

وأضاف أن "المجلس لم يدين حماس وأعمالها، بما في ذلك العنف الجنسي، وهذا لا يزال غير مقبول. ونحن ملتزمون أيضا بأمن إسرائيل".

وعلى حد قوله فإن "حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يضمن أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية تعيش إلى جانبها بسلام".