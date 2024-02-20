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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزير التنمية المحلية السابق: اشتراطات تقنين التوكتوك تطبق على 10% فقط

التوكتوك
التوكتوك

كشف صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق عن اشتراطات لتقنين وضع ما يزيد عن ٢ مليون توكتوك في مصر, بينها أن يكون لدى سائق التوكتوك رخصة قيادة وألا يقل عمره عن 18 عاما.

وقال الجندي في برنامج ٩٠ دقيقة الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين على قناة المحور إن هذه الاشتراطات تم وضعها منذ يونيو ٢٠٢١, معربا عن تعجبه من مطالبة أحد أعضاء مجلس النواب وضح اشتراطات لتقنين أوضاع التوكتوك, بينما هذه الاشتراطات موجودة بالفعل. إلا أنه أكد أن هذه الإشتراطات التي تضمنت أيضا توحيد لون التوكتوك في كل محافظة وأن يلتزم الحارات فقط ولا يتعداها إلى الطرق الرئيسة, لم يتم تطبيق هذه الاشتراطات سوى على نحو ١٠ بالمائة فقط من إجمالي عدد التكاتك في مصر.

 ورحب الجندي بإدخال نشاط العمل على التوكتوك في الآقتصاد الرسمي بهدف حماية المواطن من أي سلوك خاطئ قد يقوم به سائق التوكتوك بغض النظر عن العائد المالي من دمج هذا النشاط في الآقتصاد الرسمي للدولة.

التوكتوك مستشار وزير التنمية المحلية السابق سائق التوكتوك رخصة قيادة

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