التوكتوك وصل مصر الجديدة .. تحرك فورى من الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن سير مركبة "توك توك" بالشوارع الرئيسية لمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة .

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات مرورية بمنطقة مصر الجديدة لضبط كافة المخالفات ، وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (سحب عدد 1050 رخصة متنوعة - تكبيل عدد 989 سيارة للإنتظار فى الممنوع - تحرير عدد 1702 مخالفة مرورية متنوعة - حجز عدد 13 سيارة - حجز عدد 10 مركبة "توك توك" - حجز عدد 12 دراجة نارية - ضبط عدد 1733 مخالفة تجاوز سرعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجارى إستمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.