شوبير يكشف مفاجأة نارية بشأن راتب كيروش

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات رئيس اتحاد الكرة السابق أحمد مجاهد بشأن راتب كارلوس كيروش عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب “شوبير” : ملعب أون تايم | أحمد مجاهد "كارلوس كيروش بتاريخه الكبير ونجاحاته في التدريب راتبه لم يتخط الــ 70 ألف يورو مع المنتخب أثناء تواجدي رئيساً لاتحاد الكرة.

وأكدت تقارير صحفية، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، اقترب من تولي القيادة الفنية للمنتخب الجزائري.

ووفقًا لموقع «DZfoot» الجزائري، فإن المدرب البرتغالي كيروش اقترب من إتمام الاتفاق مع الاتحاد الجزائري لتدريب منتخب محاربي الصحراء خلفًا لجمال بلماطي.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم فسخ التعاقد مع بلماضي بصورة رسمية، في أعقاب الخروج المبكر للمنتخب من كأس الأمم الإفريقية بـ«كوت ديفوار 2023»، بعد توديع البطولة من دور المجموعات.