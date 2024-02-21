عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: جماهير الزمالك في انتظار خبر سعيد

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير خبرًا سارًا لجماهير الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير: «خبر سعيد في الزمالك.. والإسماعيلي يؤكد: علاقتنا بالزمالك تاريخية».

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبيًا مع نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في دوري Nile

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 12 في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز الرابع عشر.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلتقي الزمالك في المباراة المقبلة مع نادي أبو سليم الليبي في المباراة التي تجمعهما بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الكونفدرالية.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق الـ25 من شهر فبراير على ملعب فريق أبو سليم الليبي.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.

الزمالك الزمالك و الاسماعيلي شوبير اخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

ترشيحاتنا

حكم المديح والابتهالات النبوية.. دار الإفتاء تكشف عنه

سعر الذهب عيار 21 اليوم 21-2-2024

الحكم على المتهمين بخطف طالب داخل سنتر تعليمي بالبدرشين .. اليوم

خلال ساعات.. قمر صناعي ضخم يهدد الكوكب.. ما القصة؟

موعد تخفيف الأحمال في رمضان.. ترقب لخطة وزارة الكهرباء

سوريا.. إصابات في انفجارات مجهولة ضد جماعات موالية لإيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. هنادي مهنا تتألق رفقة يحيى الفخراني

استخراج 70 عملة معدنية من بطن تمساح.. كيف دخلت؟

أبيض في أسود.. درة تثير الجدل بصورها الأخيرة

الحلم هيبقي حقيقة.. هنادي مهنا برفقة يحيى الفخراني من داخل كواليس "عتبات البهجة"

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ