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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المطران شامي يكرم متفوقي المدارس البطريركية بالقاهرة

المطران جان ماري
المطران جان ماري شامي

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، حفل تكريم متفوقي المدارس البطريركية بالقاهرة، وذلك يومي التاسع عشر، والعشرين من الشهر الجاري. 

 

جاء ذلك بحضور الأب رامز قلليني، ممثل صاحب المدارس البطريركية بالقاهرة، وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، والعاملين بالمدارس.

وفي كلمته، هنأ المطران الطلاب المحتفى بهم، متمنيًا للجميع مسيرة تعليمية ناجحة، كما أثنى النائب البطريركي العام، على جميع المجهودات المبذولة، كما تضمن الاحتفال أيضًا توزيع الهدايا التذكارية على الطلبة المتفوقين.

لكاثوليك المطران جان ماري شامي المدارس البطريركية بالقاهرة صاحب المدارس البطريركية بالقاهرة المعلمين

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