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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج تسلم شهادات دورة مهارات سوق العمل للمتدربين

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

نظمت مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، دورة مهارات سوق العمل للشباب، حيث تم تدريب طلاب، وخريجي الجامعات في هذه الدروة على مهارات: الاتصال، العلاقات في العمل، مدخل لسوق العمل، نظريات سوق العمل، كيفية عمل السيرة الذاتية، كيفية اجتياز المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى التدريب العملي على برنامج الحاسوب.

وفي نهاية التدريب، قدم نيافة الأنبا توما حبيب، مطران الإيبارشية، الشهادات التذكارية للمتدربين، كما قدم الشكر لمدرب الدورة، ومؤسسة مجلس الشباب المصري بسوهاج، وكافة القائمين على التدريب، لإتاحة هذه الفرصة، للتعاون المثمر، وتقديم كافة الإمكانات المتاحة، من أجل تمكين الشباب.

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