عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحمل رسائل روحية ..بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس القداس بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية

البطريرك الأنبا إبراهيم
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

ترأس أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية.

شارك في الصلاة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث عبر مطران الإيبارشية، عن سعادته، بزيارة البطريرك الأبوية للمرة الأولى.

وأكد الأنبا مرقس أن زيارة الأب البطريرك إلى إيبارشية القوصية، تحمل العديد من الرسائل الروحية، يأتي في مقدمتها: السلام، الذي يتطلع إليه الجميع، سلام الرب، الذي يفوق كل عقل، مضيفًا أن الفرح رسالة روحية غالبة، حيث فرحة أبناء الكنيسة، بافتقاد الراعي، والأب.

وفي كلمة العظة، أشار الانبا مرقس إلى أن حياتنا الروحية تعتمد على أمرين مهمين: هما التأمل في كلمة الله بالكتاب المقدس، والمواظبة على ممارسة الأسرار المقدسة، خاصة سر الإفخارستيا، حيث الاتحاد الحقيقي بالرب، للنمو في معرفته، ومحبته، والحياة معه، داعيًا أبناء  الكنيسة، إلى مواجهة التحديات، التي يمتلئ بها الواقع برجاء، واثقين في نعمة الرب.

وفي ختام العظة، قدم نيافة الأنبا مرقس، هدية تذكارية، إلى بطريرك الأقباط الكاثوليك، بمناسبة زيارته الأبوية، واحتفالًا بتذكار سيامته الكهنوتية، كما تضمنت  المناسبة باقة من الترانيم الروحية، قدمها كورال الماء الحي، التابع للكاتدرائية.

الأنبا إبراهيم أسحق طريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الكاثوليك لأقباط الكاثوليك صلاة القداس القداس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

وصول حصيلة شهداء رفح جراء الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 100

موضوعات متعلقة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور إيبارشية القوصية للمرة الأولى

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس الاحتفال بيوم الخادم في دير درنكة

ترشيحاتنا

معيط: الاقتصاد المصري يحقق أداءً متوازنًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة

إثر مشادة كلامية مع زوجها.. ثلاثينية تطعن نفسها في سوهاج

رسميا .. بايدن لأول مرة على تيك توك

وزير الري: تنفيذ 2353 مشروعا بتكلفة 261 مليار جنيه خلال 10 أعوام

لا بديل عن الأونروا.. بوريل يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح

البنك الدولي: مصر تبذل جهودا كبيرة في الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الطروحات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رائحتها كريهة.. الإرشاد البيطري يكشف عن علامات لحم الحمير

بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| انخفاض في أسعار اللحوم.. بكام الكيلو النهارده؟

طريقة عمل سلطة الكولسلو بأسرار المحلات

رمضان 2024| طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "قلع الحجر".. صور

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ