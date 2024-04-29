رئيس مجلس رئاسة البوسنة: تدشين خطوط طيران مباشرة مع القاهرة

قال دينيس بيشيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، إنه على إستعداد للتعاون مع مصر في العديد من المجالات، ومنها مجال الدفاع، مؤكداً أن صناعة الإنتاج الحربي و العسكري متطور في البوسنة.

وأضاف "دينيس بيشيروفيتش" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يرغب في توسيع العلاقات ، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدي، خاصة أن لديهما موقع جغرافي وإستراتيجي متميز ، لأن حدود البوسنة و الهرسك لأكثر من 1000 كيلو متر مع الأتحاد الأوروبي.



وأشار رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك إلى، أن هناك فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، لافتاً إلى أن هناك خطوات إيجابية كثيرة بين البلدين، بما فيها تديين خطوط طيران مباشرة بين البلدين.