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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالمزاد العلني.. بيع محال تجارية وصيدلية ومخبز وقطع أراضي في بدر والشروق

صدى البلد

صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم بيع 11 محلأً تجارياً وصيدلية بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الامتداد الشرقي، ومخبز بمنطقة  53 عمارة بسكن مصر بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر، بالمزاد العلني، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة المالية، وجهاز المدينة، وشرطة التعمير.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن المحال المباعة بأنشطة مختلفة تشمل (سوبر ماركت – كافيتريا – خضراوات وفاكهة – هايبر ماركت - حديد وبويات – مكتبة  - ومطعم  )، لتأكيد اهتمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز المدينة، بتنوع الأنشطة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.

وأشار المحاسب بسيوني غلوش، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أن المزاد يأتي سعياً من جهاز المدينة نحو توفير الخدمات المختلفة للمواطنين من محال تجارية، وصيدليات، ومخابز، وغيرها.

وفي السياق ذاته، صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم بيع 4 قطع أراض بنشاط ورش بالمزاد العلنى بمنطقتي الورش والصناعات الصغيرة بالمدينة، وذلك فى إطار خطة الجهاز لدعم أنشطة الصناعات الصغيرة.

وأوضح رئيس جهاز الشروق، أن المتقدمين للمزاد بلغ عددهم 29 متقدما، وأن مساحة القطع تراوحت بين (334م2 : 385م2)، وذلك بنشاط مركز خدمة سيارات، وبعض الأنشطة الصناعية الصغيرة، مؤكداً استمرار خطة الطرح للأراضى الخدمية والاستثمارية بأنشطتها المختلفة، تحقيقاً لرغبات المستثمرين، وتوفيراً لطلبات سكان مدينة الشروق .

 

مدينة بدر المجتمعات العمرانية

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