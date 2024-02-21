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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقديرًا لجهودهم.. رئيس الأركان يكرم نخبة من أبناء القوات المسلحة

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

كرًم الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجهاز الفنى والإدارى ولاعبى المنتخب العسكرى للرماية الحاصلين على المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024 ، كذلك تكريم عدد من الضباط المتميزين فى المجالات العلمية والبحثية.

رئيس الأركان

ونقل رئيس الأركان تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وتهنئته للمكرمين ، مشيداً بما تم تحقيقه من نجاحات وجهود متميزة فى الإرتقاء بالقوات المسلحة ودورها فى خدمة الوطن ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات التى تمكن أبنائها من تحقيق التميز والريادة بكافة المجالات .

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لأنشطة القوات المسلحة ودعم المتميزين من أبنائها بكافة المجالات.

حضر مراسم التكريم عدد من قادة القوات المسلحة.

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