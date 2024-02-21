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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

دفاع النواب: تكريم الداخلية للشهداء والمصابين رسالة شكر لمن أضاء لنا مستقبلنا

إبراهيم المصري وكيل
إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بتكريم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عددا من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة، وتسليمهم الأنواط التي صدق رئيس الجمهورية على منحها لهم خلال الاحتفال الذى أقامته وزارة الداخلية أمس ، مؤكداً بأن التكريم تقليد كريم ومشكور يحرص علي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، تقديراً من سيادته لابنائة الذين قدموا جهود وتضحيات من أجل الوطن ، ورسالة شكر وعرفان لمن أضاء لنا بدمائهم طريق المستقبل .

وأضاف المصري في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن أعضاء البرلمان المصري ولجنة الدفاع تثمن وتقدر وتجل هذا التكريم ، والتضحيات الكبيرة التى قدمتها الشرطة المصرية علي مر العصور ، مؤكدا أن المجهودات والتضحيات التى قدمتها الداخلية وبذلت ومازالت تبذل في سبيل مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب ، هي ثمن الإستقرار والأمن الذي ننعم به الآن بتوفيق من الله وبعزيمة الأبطال من ضباط وأفراد وجنود الشرطة البواسل .

وبعث وكيل دفاع النواب برسالة شكر وتقدير  لأرواح الشهداء ولرجال الشرطة المصابين لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن البلاد ، مؤكداً بأن دمائهم وتضحياتهم كانت النور الذي أضاء لنا والأجيال القادمة مستقبلنا وحاضرنا.

وأشاد المصري بالمستوى المشرف الذي وصلت له ضباط وزارة الداخلية في التدريب واستخدام أحدث الوسائل العلمية المتطورة في كشف الجريمة ، مؤكداً بأن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ، أحدث طفرة نوعية وغير مسبوقة في تطوير جهاز الشرطة أثناء أداء رسالتها السامية في حفظ الأمن ، وأن الصحوة الأمنية التي نعيشها الآن نتاج جهد وعرق وتضحية من رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه في حفظ وطنهم الغالي مصر ، وأن النتائج والنجاحات التى ترجمتها الأرقام هي نتاج فكر مستنير من قيادة وزارة الداخلية.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد كرم عددا من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة، وتسليمهم الأنواط التي صدق رئيس الجمهورية على منحها لهم خلال الاحتفال الذى أقامته وزارة الداخلية أمس ، تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية.

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