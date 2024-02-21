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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: 130 متدربًا من جميع المحافظات يجتازون 4 دورات بمركز سقارة

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

اختتم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، فعاليات الأسبوع الثامن والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، وذلك في إطار اهتمام الوزارة برفع قدرات العاملين بالوزارة والمحليات واكسابهم مهارات وآفاق جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة انتهى من تنفيذ 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع الـ 28 منها دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة هما دورة "منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis"، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، بالإضافة الي دورة "برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل الي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة) بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة التي تعقد بتكليف من رئيس الجمهورية، ودورة اللغة الانجليزية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن عدد المتدربين الذين اجتازوا من تلك الدورات 130 متدربًا من جميع المحافظات، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، لافتًا إلي أن الدورات التي اجتازها المتدربون تأتى تماشياً مع حرص الوزارة على الإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة، بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي للعاملين بالمحليات، ورفع قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر كفاءة وفاعلية في عملهم، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتشريعية والتنموية، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها من خلال قيادات قادرة على وضع الخطط والإدارة السليمة لها.

وأشار وزير التنمية المحلية، الي استمرار الأسبوع الثاني علي التوالي من دورتي "اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة" والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، و"استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، ويستفيد منهما 71 متدربًا من جميع المحافظات.

من جانبه، أكد المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية، أن الخطة التدريبية الحالية لمركز تدريب سقارة يتم تنفيذها بصورة جيدة ووفقًا للأولويات التي تم التركيز عليها ومحاور الخطة التدريبية الجديدة والتي تضمنت عددًا من الموضوعات الهامة مُستهدفة عدد من الإدارات ذات أهمية بالمحافظات.

وأوضح الهدف العام للدورات التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، وإفراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية في نطاق محافظاتهم.

على جانب أخر، أشاد المتدربون خلال حفل ختام الأسبوع الـ 28، بالمستوى المتميز للدورات التي نظمها مركز سقارة، ومدى استفادتهم واكتسابهم العديد من المهارات والخبرات التي حصلوا عليها، وقدرة المدربون على تغطية الموضوعات من كل الجوانب النظرية والعملية، وكفاءة المادة العلمية المقدمة من المركز، فضلا عن رقي مستوى الاستضافة الذي قدمه المركز للمتدربين من حيث الإقامة والإعاشة وتجهيز قاعات التدريب، وأكدوا أنهم سيعملون على نقل ما تم اكتسابه من معرفة وخبرات إلى زملائهم بالعمل مع تطبيقه لرفع معدل الأداء في مقار أعمالهم وإحداث تغييرات إيجابية تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

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التنمية المحلية سقارة مركز سقارة هشام امنة

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