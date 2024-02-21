بعد التقليل من أهمية الرهائن.. رئيس إسرائيل يهاجم سموتريتش

هاجم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بعد أن قال إن تأمين عودة الرهائن “ليس الأمر الأكثر أهمية” بالنسبة لإسرائيل في الوقت الحالي.

وحسب موقع "واينت"، قال هرتسوج: “لقد بدأ خطاب غير محترم للغاية في التطور حول الرهائن وعائلاتهم”.

وأضاف: "ليس هناك تحقيق أعظم في اليهودية من فداء الأسرى. يمكن للمرء أن يتجادل حول كيفية الوصول إلى الهدف، لكنني أدعو الجمهور، خاصة المسئولين إلى مراعاة مشاعر عائلات الرهائن”.

وتابع: "يحتاج المرء إلى معرفة كيفية التصرف بأقصى قدر من الحساسية، وأن يفهم أنه في بعض الأحيان هناك أشياء لا ينبغي أن تقال في العلن".

وأثار سموتريش غضبًا واسعًا عندما سُئل عما إذا كان في رأيه، إعادة الرهائن الـ 130 الذين ما زالوا محتجزين لدى قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر هو الهدف الأكثر أهمية.

فرد بالقول: "لا إنه ليس الشيء الأكثر أهمية، لماذا نجعلها منافسة؟ لماذا هو مهم جدا في الوقت الراهن؟".

وأضاف: “نحن بحاجة إلى تدمير حماس. هذا جدا مهم".