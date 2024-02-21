ضبط 21 مخالفة لمطاعم لعدم الالتزام بالنظافة وسلامة السلع بمطروح

نظمت لجنة المرور على المطاعم والمحال التجارية بمطروح، حملة للتفتيش على عدد من المطاعم بمدينة مرسي مطروح للاطمئنان على سلامة وصلاحية ما يتم تقديمه من مواد غذائية للاستهلاك الآدمى ومنع أي تجاوزات.



وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة ريس اللجنة أنه بالتعاون مع أعضاء اللجنة من شرطة المرافق والصحة والتموين والطب البيطري والبيئة وغيرها تم تنظيم حملة للتفتيش على عدد من المطاعم بمدينة مرسي مطروح أسفرت عن بعض المخالفات.

وأكد أنه تم تحرير ٩ محاضر نظافة وبيئة وعدم الإعلام عن قائمة الأسعار بالإضافة إلى تصاريح للعمالة الأجنبية، و١٢ إنذارا لعدم الالتزام بالنظافة وسلامة البيئة وعدم استكمال بيانات وعقود للعاملين.

كما تم إعدام كمية ٣٩ كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الادامى و ٢٠ لتر زيوت غير صالحة.

وأشار إلى متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود لجنة المرور على المطاعم والمحال التجارية بمطروح لضمان سلامة السلع المعروضة للجمهور.