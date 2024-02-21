عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 21 مخالفة لمطاعم لعدم الالتزام بالنظافة وسلامة السلع بمطروح

حملة على المطاعم
حملة على المطاعم بمطروح

نظمت لجنة المرور على المطاعم والمحال التجارية بمطروح، حملة للتفتيش على عدد من المطاعم بمدينة مرسي مطروح للاطمئنان على سلامة وصلاحية ما يتم تقديمه من مواد غذائية للاستهلاك الآدمى ومنع أي تجاوزات.

توجيه رسمي من محافظ مطروح بشأن مشروع صرف صحي مدينة سيوة

رئيس جامعة مطروح يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون المشترك


وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة ريس اللجنة أنه بالتعاون مع أعضاء اللجنة من شرطة المرافق والصحة والتموين والطب البيطري والبيئة وغيرها تم تنظيم حملة للتفتيش على عدد من المطاعم بمدينة مرسي مطروح أسفرت عن بعض المخالفات.

وأكد أنه تم تحرير ٩ محاضر نظافة وبيئة وعدم الإعلام عن قائمة الأسعار بالإضافة إلى تصاريح للعمالة الأجنبية، و١٢ إنذارا لعدم الالتزام بالنظافة وسلامة البيئة وعدم استكمال بيانات وعقود للعاملين.

كما تم إعدام كمية ٣٩ كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الادامى و ٢٠ لتر زيوت غير صالحة.

وأشار إلى متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود لجنة المرور على المطاعم والمحال التجارية بمطروح لضمان سلامة السلع المعروضة للجمهور.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات حملة تفتيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

مفاجأة بقضية العضويات.. المتهم: رئيس نادي الشمس عارف شغلنا الشمال وأنا لبست

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

"The Crest".. مصر تخصص أرضا ضخمة لشركة إماراتية بالدولار لإقامة مدينة متكاملة

موضوعات متعلقة

«الحفاظ على حياة الإنسان المصري».. دورة تدريبية للعاملين بديوان عام محافظة مطروح

توجيه رسمي من محافظ مطروح بشأن مشروع صرف صحي مدينة سيوة

رئيس جامعة مطروح يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون المشترك

تعليم مطروح: انعقاد الاجتماع التنسيقي الثاني لمواجهة التسرب التعليمي

حملات مكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع بمطروح

تموين مطروح: ضبط 3 أطنان من السلع الغذائية قبل طرحها بالسوق السوداء

محافظ مطروح: حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار مع قرب شهر رمضان

"المجتمع المدني وتنمية الأسرة".. ندوة بمركز إعلام مطروح

ترشيحاتنا

بـ 250 ألف جنيه سيارات بحالة جيدة رغم الزيادات

شقق مميزة بدون شروط لأول مرة | اعرف تفاصيلها

خصومات 30%.. متحدث الوزراء يفجّر مفاجأة عن معرض «أهلًا رمضان» |فيديو

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

29 أم 30 يومًا.. عدد أيام رمضان 2024 وأطول ساعات الصيام

استدعاء ألفيس من محبسه لسماع الحكم عليه في قضية الاغتصاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالة

كاجوال لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها بلوك جديد عبر إنستجرام | شاهد

جريء جدا.. ريم مصطفى تثير ضجة بفستانها| شاهد

داخل الطائرة.. إيمان العاصي تثير الجدل بأحدث ظهور على انستجرام| شاهد

فيديو

جدعنتي تخليني مقولش عملتي إيه| هبة حسن توجّه رسالة مثيرة لـ ريم البارودي

لوحات تراثية.. ابنة فريد شوقي تروي تفاصيل تعرض منزل والدها للسرقة

مش هعمل فيديوهات تاني.. بلوجر مصرية تثير الجدل عبر السوشيال ميديا |تفاصيل

اندمجت وخدت جزائي.. أول تعليق من البلوجر سوزي الأردنية بعد خروجها من الحبس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ