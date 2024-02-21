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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. محمد بن زايد يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يزور الدولة لحضور بطولة "كأس العالم لكرة القدم الشاطئية ــ الإمارات 2024" والتي تقام في دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وبحسب الوكالة؛ فقد تناول اللقاء ــ الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ــ علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الدولي لكرة القدم خاصة في تنظيم البطولات الرياضية العالمية وسبل دعم هذا التعاون وتعزيزه خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق اللقاء إلى بطولة "كأس العالم لكرة القدم الشاطئية ــ الإمارات 2024" وما يتوفر لها من أسباب النجاح خاصة على مستوى البنية التحتية والتنظيم إلى جانب التعاون بين الجهات الإماراتية المعنية و"فيفا".

ومن جانبه؛ أكد رئيس الإمارات الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات للرياضة وموقعها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مشدداً على الدور المهم للمنافسات الرياضية العالمية في تحقيق التقارب والتعارف بين شباب العالم بمختلف فئاته وغرس القيم لديهم وتعزيز روح المنافسة الرياضية بينهم.

وبدوره؛ ثمن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مستوى التعاون والتنسيق بين الاتحاد ودولة الإمارات، مشيداً بالبنية التحتية الرياضية المتقدمة التي تمتلكها الدولة وتؤهلها لاستضافة أكبر البطولات العالمية في مجال كرة القدم.

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