الخارجية: الممارسات الإسرائيلية داخل غزة تخالف القانون الدولي

قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، والمرجعيات الخاصة بدولة الاحتلال، ولا بد أن يكون هناك تحركا سياسيا بالأمم المتحدة لاستصدار قرار بإيقافها.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن الصورة الآن أصبحت أكثر وضوحًا أمام العالم، أن من يقف ويعترض على وقف إطلاق النار؛ أصبح في موقف منعزل سياسيًا وأخلاقيًا أمام المجتمع الدولي.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبرى ودورها أساسي في التوصل لحلول، وطرف أساسي في التفاوض، وطرف في تيسير المساعدات الإنسانية، ولكنها تتبنى موقفًا معيقًا داخل مجلس الامن لحل هذه الأزمة.

وأشار إلى أنه طالما أن إسرائيل لا يصل إليها صوت الولايات المتحدة الأمريكية؛ فإن تل أبيب تستغل هذا الوضع لاستمرار الحرب وإطالة هذه الأزمة.