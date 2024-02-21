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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني:الأدلة المصرية أمام «العدل الدولية» تعطي قوة دافعة لإصدار قرار يحمي حقوق الفلسطينيين

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمدة

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، انسجمت مع الدور التاريخي الذي تقوم به مصر لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، حيث تبنت مصر الدفاع عن الحقوق التاريخية للأشقاء، والوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمجازر التي تقوم بها في غزة وفرضها الحصار وانتهاج سياسة التجويع ومنع وصول المساعدات، وما يتبع ذلك من سماح بالعنف من جانب المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات.

وأكد نشأت، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر أعلنت حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية أمام العالم وأمام محكمة العدل الدولية، ووضعت المجتمع الدولي أمام حقيقة ما تقوم به إسرائيل من خروج وانتهاك على الشرعية الدولية، والتي يجب أن تقف أمامها محكمة العدل الدولية وتصدر قرارها الذي يدين إسرائيل ويحمي حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفًا بأن المحكمة الدولية لم تعد في حاجة إلى أدلة فجميع الأدلة والشواهد واضحة، وإنما باتت في حاجة إلى قرار يلتزم المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتنفيذه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، تضمنت تأصيل قانوني قوي مستندًا إلى المواثيق الأممية، كما تضمن ردودًا موضوعية علي الدفوع، لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت بامتياز أن تبروز حقوق الشعب الفلسطيني وتفضح انتهاكات الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.

وشدد نائب الصعيد، على أن مرافعة مصر وما استندت إليه من أدلة تاريخية موثقة، تعطي قوة دافعة لمحكمة العدل الدولية لإصدار قرار يحمي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وإنهاء هذا الاحتلال الغاشم الذي أصبح يمثل خطورة على المحيط الإقليمي بسببه ممارساته الغاشمة.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة، أن مصر ستواصل ممارسة دورها المؤثر في الدفاع عن الحقوق الشرعية والمشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استحقاقاته القانونية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

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